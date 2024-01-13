Ersin Şahin\'in \'Afazi\' sergisi sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Ersin Şahin'in farklı disiplinlerden sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan "Afazi" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Project Kültür organizasyonuyla Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D'arc Salonu'nda açılan sergide Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç gibi farklı disiplinlerdeki 39 sanatçının fotoğrafları yer alıyor.

Ersin Şahin, AA muhabirine, "Afazi"nin bir hastalık adı olduğunu belirterek, pandemi döneminde sanatçıların çektiği zorlukları anlatmak için bu projeyi planladıklarını söyledi.

Şahin, sergiyle bundan 20 sene sonrasına bir not bırakmayı hedeflediklerini ifade ederek, "2020'li yılların Türkiye'sinde sanat atmosferi bu şekildeydi. Gerek müzisyenler gerek ressamlar böyle bir sürecin içinden geçti. Bunu sadece negatif anlamda anlatmak istemiyorum. Pozitif anlamda da olabilir. Bazı sanatçı dostlarımız içine kapanarak kendilerini geliştirdiler. Sıkıntı çeken insanlar da vardı. Bizim amacımız '2020'li yıllarda sanat ortamında bu isimler vardı ve böyle bir süreçten geçtiler' demekti." şeklinde konuştu.

Sanatçıların fotoğraflarını çekmenin çok kolay olmadığına dikkati çeken Şahin, fotoğrafladığı bütün sanatçıların kendisine destek olduklarını, evlerini ve atölyelerini açtıklarını sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Ocak'a kadar gezilebilecek.