 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ersin Şahin'in 'Afazi' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ersin Şahin'in 'Afazi' sergisi sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Ersin Şahin'in farklı disiplinlerden sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan 'Afazi' adlı sergisi, Project Kültür organizasyonuyla Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D'arc Salonu'nda açıldı. Sergide Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç gibi farklı disiplinlerdeki 39 sanatçının fotoğrafları yer alıyor. Şahin, sergiyle pandemi döneminde sanatçıların çektiği zorlukları anlatmayı hedeflediklerini belirtti ve serginin 31 Ocak'a kadar gezilebileceğini söyledi.

Ersin Şahin\'in \'Afazi\' sergisi sanatseverlerle buluştu
13.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:34
Abone Ol

Fotoğraf sanatçısı Ersin Şahin'in farklı disiplinlerden sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan "Afazi" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Project Kültür organizasyonuyla Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D'arc Salonu'nda açılan sergide Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Erkan Oğur, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç gibi farklı disiplinlerdeki 39 sanatçının fotoğrafları yer alıyor.

Ersin Şahin, AA muhabirine, "Afazi"nin bir hastalık adı olduğunu belirterek, pandemi döneminde sanatçıların çektiği zorlukları anlatmak için bu projeyi planladıklarını söyledi.

Şahin, sergiyle bundan 20 sene sonrasına bir not bırakmayı hedeflediklerini ifade ederek, "2020'li yılların Türkiye'sinde sanat atmosferi bu şekildeydi. Gerek müzisyenler gerek ressamlar böyle bir sürecin içinden geçti. Bunu sadece negatif anlamda anlatmak istemiyorum. Pozitif anlamda da olabilir. Bazı sanatçı dostlarımız içine kapanarak kendilerini geliştirdiler. Sıkıntı çeken insanlar da vardı. Bizim amacımız '2020'li yıllarda sanat ortamında bu isimler vardı ve böyle bir süreçten geçtiler' demekti." şeklinde konuştu.

Sanatçıların fotoğraflarını çekmenin çok kolay olmadığına dikkati çeken Şahin, fotoğrafladığı bütün sanatçıların kendisine destek olduklarını, evlerini ve atölyelerini açtıklarını sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Burhan Şeşen, Buket Uzuner, Ersin Şahin, Erkan Oğur, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ersin Şahin'in 'Afazi' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ersin Şahin'in 'Afazi' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement