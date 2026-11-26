Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) üyeleriyle bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışı için kentte bulunan Ersoy, Dernek Başkanı Haluk Özsevim ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek turizm sektörünün güncel gündemini, tanıtım faaliyetlerini ve yeni dönem stratejilerini değerlendirdi.

Turizmin 81 ile ve 12 aya yayılmasını önemsediklerini belirten Ersoy, Bakanlık olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kongre ve toplantı turizmine (MICE) yönelik yeni bir yapılanmaya gidildiğini ifade eden Ersoy, TGA çatısı altında "TGA MICE" adında yeni bir birim oluşturduklarını kaydetti.

Ersoy, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ile Antalya EXPO alanının Bakanlık bünyesine geçmesiyle, gelecek dönemde MICE alanında çok daha kapsamlı ve yoğun çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik adımlara da değinen Bakan Ersoy, ülke genelinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadeleyi ve uluslararası tanıtım faaliyetlerini anlattı.

Özsevim de derneğin turizm basınına ve sektöre yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.