Ersoy'dan Öğrencilerin Şarkısına Destek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültür mirasının koruması için yazıp seslendirdikleri şarkıyı paylaştı.

Ersoy, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi bildiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültürel Miras Koruyucuları uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde, bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum."