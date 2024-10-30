Ersun Yanal Amedspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Ersun Yanal Amedspor'dan Ayrıldı

Ersun Yanal Amedspor\'dan Ayrıldı

Ersun Yanal, Amedspor ile yollarını ayırarak kulüp yönetimini ve taraftarları eleştirdi.

30.10.2024 17:43
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(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, "Kulüp yönetimi bize sahip çıkmadı. Taraftar da sahip çıkmadı. Bundan sonra kulübü basarlar, haydutluk yaparlar, hesap sorarlar, kavga çıkarırlar. Sarı öküzü verdin mi ardından hepsini vereceksin. Sarı öküzü vermeyeceksin" dedi.

Son haftalarda aldığı başarısızlık nedeniyle eleştirilen odağındaki isim olan teknik direktör Ersun Yanal, Amed Sportif Faaliyetleri ile yollarını ayırdı. 4 ay önce takımın başına geçen Yanal döneminde Amedspor, 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Amedspor ile ayrılığını çekilen videoyla duyuran Yanal, kulübe ve taraftarlara eleştirilerde bulundu. "Geldiğimiz noktada, yorulmuş, yıpranmış ve birçok planı, programı, yarıda bırakmış, belirli bir taht oyununa dayanamayacak bir sürecin sonuna gelmiş, yıpranmış kişiler olarak kaldık" diyen Yanal,  "7 yabancı, 7 yerli oyuncu aldık. Oyuncuları Diyarbakır'a getirmek için yönetim ve arkadaşlarım çok çaba sarf ettiler. Burada devam edecek olan arkadaşlarımızın birçok sorunu oldu. Burada kente ve daha büyük desteğe ihtiyaç vardı. Gün geçtikçe bu ihtiyaçlar zayıflamaya başlıyordu. Kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Sadece kapılar kapatılıp bizi yalnızlaştırma yolunu gidildi. Çıktığımız deplasmanlarda mağlup olmadık. Hep puanla devam etti. Stadımızdan 8-10 saat uzaklıkta maç oynamaya gittik. Her seferinde stada yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla gittiğimizde 'bu hafta son' denilerek geri yollandık" dedi.

'Tazminatımızı, emeğimizin hakkını alırız'

Yanal, alacağı tazminata ilişkin de açıklamada bulunarak, "Bizler emekçi insanlarız. Hak edişlerimiz var. İnsanların bizim hak edişlerimizi ağızlarına almaları. Çirkince konuşmaları hiç hoşumuza gitmiyor. Ağıza alınmayacak tazminatlar, paralar... Arkadaşlar biz emekçi insanlarız. Hak edişlerimiz dışında asla hiçbir şekilde, haksızlığa uğramadığımız sürece, emeğimizi orada bırakmadan emeğimizi alırız' Biz emekçi insanlarınız. Çalışmamızın dışına çıkmaz. Tazminatımızı, emeğimizin hakkını alırız. Bu güne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

'Birileri kulübe girip video çekerek hesap soruyor'

Kulüp içerisinde birçok sorunun yaşandığını aktaran Yanal, kulüp yönetiminin kendilerine sahip çıkmadığını belirterek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Tamamlaması gereken şeylerin hiçbirini tamamlamadılar. Bunun içinde tesisler, fitnes var. Sular akmıyor, duşlar çalışmıyor, elektrik kesiliyor. Karanlıkta antreman yapıyoruz. Sonra birileri kulübe girip video çekerek hesap soruyor. Komik bazı şeyler yaşadık. Maalesef bunların planlı olduğunu düşünüyorum. Taraftarlık, kulübe girip hocaya nasıl oynanmasının gerektiğini söylemek değildir. Kulüp yönetimi bize sahip çıkmadı. Taraftarlar da sahip çıkmadı. Bundan sonra kulübü basarlar, haydutluk yaparlar, hesap sorarlar, kavga çıkarırlar. Sarı öküzü verdin mi ardından hepsini vereceksin. Sarı öküzü vermeyeceksin. Ben bunun provokasyon olduğunu düşünüyorum ama bu Amedspor'a yakışmadı. Amedspor'un oluşturduğu değerlere hiç yakışmıyor. Bana böyle anlatmadılar, ben de böyle izlemdim. 30 bin taraftarın geldiği, o taraftarın hep beraber türkü söylediği, saygılı bir şekilde rakiplerini alkışladığı taraftarı ben görmedim. Neden? Çünkü sahada oynayamadık. Herhalde bir 'haydut' grubu geldi. Kimseyi suçlamıyorum ama gerçek taraftar bu olamaz. Gerçek taraftar iyi-kötü günde takımını destekler. 6 puan farklar çok önemli değil, bu ligde 12 puan farkla öne geçen takımlar var. Diyarbakır'ın misafirperverliği ve takımlarına destek olurlar umarım devam eder."

Kaynak: ANKA

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