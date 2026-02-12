Ertuğrul Kaya’dan Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ertuğrul Kaya’dan Doğal Gaz Faturalarına Tepki

12.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Vekili Kaya, TBMM'de battaniye ile fahiş doğal gaz faturalarını protesto etti.

(TBMM) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM'de doğal gaz faturalarındaki fahiş artışlara dikkat çekmek için battaniyeyle basın toplantısı düzenledi. Gazianteplilerin yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle evlerinde soğukta battaniyeye sarılarak oturduğunu belirten Kaya, "Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor. Vatandaşın belini büken bu fahiş artışlara artık son verin" dedi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ertuğrul Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına doğal gaz faturalarındaki fahiş artışları ve vatandaşın geçim derdini protesto etmek için battaniyeye sarılarak çıktı. Basın toplantısını omuzunda battaniye ile yapan Kaya, Gaziantep başta olmak üzeri Türkiye'deki tüm dar gelirli ailelerin kışı zor şartlar altında geçirdiğine dikkat çekti.

"Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor"

Kaya, "Buraya bugün battaniye ile niye çıktım? Çünkü hemşehrilerim de Gaziantep'te evlerinde böyle oturuyorlar. Adıyamanlı, Karslı, Edirneli hemşehrilerim evlerinde böyle oturmak mecburiyetindeler. Gelen doğalgaz faturaları yine Gazianteplilerin belini büktü, vatandaşlarımızın cebine ateş düşürdü. Gaziantep'te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor" diye konuştu. Bir yıl önce düzenlediği basın toplantısında aynı sorunu gündeme getirdiğini hatırlatan Kaya, geçen süre zarfında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Kaya'da iktidara: "Döviz kurunu siz patlattınız, enflasyonu siz fırlattınız"

Vatandaşın fatura ödememek için kombiyi kapatıp aile büyüklerinin evlerine gittiğini dile getiren Kaya, hükümeti şu sözlerle eleştirdi:

"20 bin lira maaş alan emekli, 28 bin lira ile ev geçindirmeye çalışan işçi; 5, 6, 7 bin liralık faturayı nasıl ödesin? Babalar, masraf katlanmasın diye eşini çocuğunu kayınvalidesine, babaannesine gönderip evde tek başına battaniyeyle oturuyor. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Ne hale getirdiniz bu milleti."

Hükümetin faturaların altına düştüğü "yarısı bizden" notunu eleştiren Kaya, bu durumun bir "lütuf" gibi sunulmasına tepki göstererek, "Döviz kurunu siz patlattınız, enflasyonu siz fırlattınız. Madem faturanın altına not düşüyorsunuz; o zaman vatandaş araba alırken ödediği iki araba parasını, benzin alırken ödediği yüzde 43 vergiyi de yazın. Yazamazsınız çünkü vatandaşımıza hakikati söylemiyorsunuz" dedi.

Ekonomik tablonun DEVA Partisi kadrolarıyla düzeleceğini savunan Ertuğrul Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde, işleri 6 ayda rayına koyar, 2 yılda da enflasyonun kökünü kazırız. İş bilenin, kılıç kuşananın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Deva Partisi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertuğrul Kaya’dan Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:56:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Kaya’dan Doğal Gaz Faturalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.