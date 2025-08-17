Ertuğrul Köyü'nde Kadın Girişimciler Buluştu - Son Dakika
Ertuğrul Köyü'nde Kadın Girişimciler Buluştu

Ertuğrul Köyü\'nde Kadın Girişimciler Buluştu
17.08.2025 11:31
Kaymakam Yıldız, Ertuğrul köyünde kadın girişimcilerle bir araya gelerek yerel üretimi destekledi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Ertuğrul köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ve Proje Koordinatörü Fatma Merve Durak ile köyde kadın girişimciler ile Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu üyeleriyle bir araya geldi.

Kadınlar tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Yıldız, yerel üretimin ve kültürel faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Yıldız, bu tür faaliyetlere katkı sunan kadınlara teşekkür etti.

Yaz Kur'an kursu kapanış programı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi.

Lüleburgaz Hacı Ahmet Azman Camisinde gerçekleştirilen kapanış programında, ilahiler okunarak dualar edildi.

İlçe Vaizi Resul Çay, konuşmasında, öğrencilerin yaz boyunca öğrendiklerini unutmaması için haftada en az bir kez Kur'an okuması önerisinde bulundu.

Programda, kursa katılan öğrencilere belge verildi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Köyü'nde Kadın Girişimciler Buluştu

09:03
Ertuğrul Köyü'nde Kadın Girişimciler Buluştu
