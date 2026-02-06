Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un Genç Tenisçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un Genç Tenisçileriyle Bir Araya Geldi

06.02.2026 11:25  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2010 yılında Bursaspor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un genç tenisçileriyle bir araya geldi. Sağlam, sporun karakter inşası için önemli olduğunu vurguladı ve genç sporculara motivasyon sağlama hedefinde olduklarını belirtti.

(BURSA)- 2010 yılında Bursa spor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un genç tenisçileriyle bir araya geldi.

Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un tenisçileriyle bir araya geldi. Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Ertuğrul Sağlam'ın adını taşıyan spor tesisinde gerçekleşen buluşmaya; Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve birim müdürleri de katıldı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Ertuğrul Sağlam, sporun yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda güçlü bir karakter inşası olduğunu belirtti. Spor tesisinde incelemelerde de bulunan Sağlam, kortta çocuklarla tenis oynadı.

Genç sporculara öğütlerde bulunan Ertuğrul Sağlam, başarının disiplinli antrenman ve eğitim hayatıyla birlikte yürütülmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Hem iyi bir sporcu hem de iyi bir birey olmanın önemine dikkat çeken Sağlam, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak ahlaklı duruşun sahadaki başarı kadar değerli olduğunun altını çizdi.

"Çocuklarımızın motivasyonuna katkı sağlamaya çalışacağız"

Sporcuların her zaman yanında olduğunu hatırlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği olan belediye başkanlarımız; Mustafa Bozbey ve Erkan Aydın'a, geçmişte önemli rol üstlenen Recep Altepe ile Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir hizmet başlatıldı ve bugün de mevcut başkanlarımız tarafından devam ettiriliyor. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize hayatlarına değer katacak çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Hem iyi bir sporcu olarak yetişmeleri hem de ülke sporuna uzun yıllar hizmet edebilmeleri açısından gerçekten büyük emek harcanıyor. Bizler de elimizden geldiğince burada olup çocuklarımızın motivasyonuna katkı sağlamaya çalışacağız. Hem adımızın yaşatılması hem de böyle güzel bir hizmetin içinde olmak bizim için çok değerli. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok mutluyum."

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Ertuğrul Sağlam'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

Ertuğrul Sağlam, Yerel Haberler, Bursaspor, Osmangazi, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un Genç Tenisçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:45
Epstein dosyalarından çıktı FBI’ı zora sokacak tecavüz iddiası
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:46:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un Genç Tenisçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.