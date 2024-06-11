ERÜ 2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü ve Araştırma Dekanlığı tarafından 2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, fakülte dekanları, merkez müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Rektör Altun, ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

Amaçlarının şehre, ülkeye ve tüm insanlığa katkı sağlayan değerli çıktılar sunmak olduğunu belirten Altun, araştırmacılara her zaman destekte bulunmak içi çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Araştırma Dekanı Zararsız da araştırmacılara verdikleri destekten dolayı Rektör Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atıf ödülleri, yüksek lisans ve doktora tez ödülleri, sürdürülebilirlik ödülleri, eğitim-öğretim ödülleri, sanat ve tasarım ödülü ile araştırma performans ödülleri kapsamında 2023 yılındaki akademik çalışmaları ile başarı elde eden akademisyenlere belge takdiminde bulunuldu.