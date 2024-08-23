ERÜ Gençlik Buluşması etkinliği düzenlendi

Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ İlahiyat Fakültesinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Ekinlikte konuşan Milletvekili Cıngı, gençler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilik hayatındaki anılarını paylaşan Cıngı, şunları kaydetti:

"Haberleşmenin hız kazandığı artık mikro saniyeler ile ölçüldüğü bir dönemdeyiz. Onun için bu dönüşümler üniversitede eğitim alan, mezun olan veya sizin çağınızdaki arkadaşlarımız açısından tehditler oluşturduğu gibi fırsatlar da oluşturuyor. Sizin artık bilgiye erişiminiz çok kolaylaştı. Eğer merakınız varsa, kendinizi yetiştirmeye ve geliştirmeye önem vererek, bulunduğunuz çevreye pozitif etkiler oluşturmaya niyetliyseniz bunu çok kolay ve güvenilir yoldan yapabiliyorsunuz."

Rektör Altun da yönetim olarak her zaman öğrenci odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, öğrencilere yönelik projeleri anlattı.