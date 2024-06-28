ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 Öğrenci Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 Öğrenci Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada havacılık ve uzay alanındaki çalışmaların önemine vurgu yaparak mezun olan öğrencileri tebrik etti. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ise mezun öğrencilerin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacak bireyler olduğunu belirtti.

28.06.2024 13:23
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Altun, "Kendi uydumuzu üretmemiz, kendi astronotlarımızın araştırma amaçlı uzayda yer almaları bizleri memnun etmektedir. Genç mezunlarımız aldığınız bilgi birikim ve donanımları hayat boyu öğrenme ile desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ise mezun öğrencilerin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacak bireyler olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından mezun olan 400 öğrenciye diplomaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 Öğrenci Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden 400 Öğrenci Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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