ERÜ ISIF'24'te 6 Madalya Kazandı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda 6 madalya aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ, 2- 6 Ekim 2024 tarihleri arasında 9'uncusu düzenlenen ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya 6 madalya ile ödüllendirildi.

TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen fuara portföyündeki buluşlardan 10 tanesini sergileyen ERÜ'nün 6 projesi 354 proje arasında ödüle hak kazandı.

Fuardaki Erciyes Teknopark standını ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin son 10 yılda 250'nin üzerinde patent başvurusu yaptığını ve bunlardan 100'ün üzerindeki projenin de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini belirtti.

Bu patentlerden 11'ini ticarileştirerek sanayiyle buluşturduklarını vurgulayan Altun, "Buluşların tanıtılmasına ve yatırımcı ile buluşturulmasına vesile olan ISIF'24 Uluslararası Patent Fuarı teknoloji ve inovasyon alanında büyük ilgi görerek, potansiyel iş birlikleri için kapı aralaması açısından bizim için çok kıymetli. Erciyes Üniversitesi'nin bilimsel araştırmalara dayalı bu buluşları, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı başarılarla Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji alanındaki yükselen değerlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha kanıtlamış oldu." ifadelerini kullandı.