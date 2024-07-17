ERÜ Rektörü, YKS Sonuçlarının Ardından Öğrencileri Üniversiteye Davet Etti

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencileri ERÜ'ye davet etti.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, ERÜ'nün Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden olduğunu belirterek, "19 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ile 48 bin öğrencisi bulunan üniversitemiz, sağlıktan mühendisliğe, sosyalden ziraata, mimarlıktan güzel sanatlara kadar etkin faaliyetler ve çalışmalar içerisinde bulunan bir üniversitedir." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçları sonrası tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti de vereceklerini duyuran Altun, aday öğrencilere tercih yapmadan önce ERÜ'yü incelemelerini ve ilgilendikleri bölümleri yakından değerlendirmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin her zaman araştırma süreçlerinde olmaları için destekte bulunduklarını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde donanımlı laboratuvar imkanlarımız ile devam eden araştırma, geliştirme süreçlerimize bizler öğrencilerimizi her alanda araştırma süreçlerine dahil ediyoruz. Özellikle bünyemizdeki teknoparkımızın ülkemizdeki teknoparklar arasında her zaman ilk beşte yer alması da bunun en önemli göstergesidir. Öğrencilerimiz üniversitemizde sadece teorik bilgiler ile değil, pratik uygulamalar açısından da kendilerini geliştirmek için her türlü imkana sahip."