ERÜ ve TÜRKSOY Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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ERÜ ve TÜRKSOY Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında 'Kültürel Etkileşim, Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Alanlarında İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol, iki kurum arasındaki kültürel etkileşimi, bilimsel araştırmaları ve eğitim-öğretim alanlarındaki ortak projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

01.08.2024 11:06
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında "Kültürel Etkileşim, Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile TÜRKSOY yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Raev, protokolün iki kurum arasındaki kültürel etkileşimi, bilimsel araştırmaları ve eğitim-öğretim alanlarındaki ortak proje ve çalışmaları desteklemek amacıyla imzalandığını belirtti.

TÜRKSOY olarak Türk dünyasının kültürel değerlerini korumak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını anlatan Raev, "Bu protokol üniversitemiz ile ortak çalışmalarımızın daha da güçlenmesine bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Erciyes Üniversitesi ile yürütülecek bu iş birliği sayesinde akademik ve kültürel alanlardaki ortak projelerimiz, bilimsel araştırmalarımız, düzenleyeceğimiz toplantılarla eğitim-öğretim programlarımıza katkı sağlayarak ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu işbirliği Türk dünyasının zengin kültürel mirasının geniş kitlelere ulaşması açısından dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rektör Altun ise TÜRKSOY ile birlikteliklerinin ilk adımını bugün attıklarını ve bu birlikteliğin devamının geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Rektör Altun ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

Erciyes, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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