Eruh\'ta Öğrenci Pansiyonu Protokolü İmzalandı

Siirt'in Eruh ilçesinde kız ve erkek öğrenci pansiyonunun tahsisine ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende, Eruh Yatılı Bölge Ortaokulu bünyesinde bulunan 200 yataklı kız ve erkek öğrenci pansiyonunun tahsisine ilişkin protokol imzalandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya tarafından onaylanan protokole, Gençlik ve Spor İl Müdürlü İsmail Çalgan ile İl Milli Eğitim Müdürü İhsan Saz imza attı.

Protokolde, pansiyonun mülkiyeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olup, 15 yıl süreyle kullanım hakkı, tüm bakım, onarım ve işletme giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, gençlerin daha iyi imkanlara kavuşması ve eğitim hayatının desteklenmesi için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.