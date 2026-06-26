Eruh\'ta Özel Gereksinimli Bireyler Yarıştı

Siirt'in Eruh ilçesinde İyi Adamlar Eksilmesin Derneğince düzenlenen etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler, kurulan parkurlarda yarışarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Merkezi Şırnak'ta bulunan İyi Adamlar Eksilmesin Derneği tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Eruh'un Demirciler köyü mevkisinden geçen Zarova Çayı kenarında "Cudivivor" yarışması düzenlendi.

Yapımcılığını Hasan Olca'nın üstlendiği, sunuculuğunu İyi Adamlar Eksilmesin Derneği Başkanı Doğan Barış Kılınç'ın yaptığı yarışmaya Şırnak ve Siirt'ten katılan 10 özel gereksinimli birey, Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığının desteğiyle oluşturulan parkurlarda yarışıyor.

Yarışmacıların farklı etaplarda mücadele ederek hem yeteneklerini sergilediği hem de takım ruhunu ön plana çıkardığı, yaklaşık bir ay sürecek yarışmaya ilişkin çekimler derneğin YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

Yarışma sosyal medyadan da paylaşılıyor

Dernek başkanı Doğan Barış Kılınç, AA muhabirine, ismini Cudi Dağı'ndan alan yarışmanın özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olmalarını sağlamayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 20 ilde stand-up gösterisi sunduklarını ifade eden Kılıç, engelli bireylerin 1000 kişilik salonlarda izleyicilerin karşısına çıkarak gösterilerini sunduğunu belirtti.

Dernek olarak Şırnak'taki Cudi Dağı'ndan esinlenerek "Cudivivor" adıyla bu yarışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Kılınç, "Hem bölgemizi tanıtarak, Cudi Dağı'ndan da esinlenerek 'Cudivivor' adlı programı başlatmış bulunmaktayız. Özel gereksinimli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde neleri başarabildiğini tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yarışmanın tamamlanan bölümlerinin YouTube kanalları ve sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kılınç, her bölümün 55-70 dakikadan oluştuğunu söyledi.

Kılınç, "Yarışmada 'kırmızı' ve 'mavi' olarak belirlenen iki takımda 10 kişi yarışıyor. Birincilik ödülü ise 250 bin lira." dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Hasan Olca da özel bireyleri topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Olca, şunları söyledi:

"İnsanlar yarışmacılarımızla fotoğraf çektirmek istiyor. Bu projeyi Siirt Eruh'ta yapıyoruz ve desteği olan herkesten Allah razı olsun. Yarışmamız oldukça heyecanlı geçiyor."

"Çok güzel oynuyorum, yarışmayı kazanacağım"

Yarışmacılardan Mehmet Aşuk, birinci olma hedefiyle yarışmaya katıldığını belirterek "Çok güzel oynuyorum, yarışmayı kazanacağım." dedi.

Baran Çiçek de Cizre'den geldiğini, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Çiçek, "Kırmızı takımdayım. Allah'ın izniyle finale gideceğim. Yarışma çok iyi gidiyor. Biraz zor ama çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Orhan Alkış da bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Serhat Demirhan da takım olarak birincilik hedefiyle yarıştıklarını söyledi.