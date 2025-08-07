Eruh\'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

SİİRT'in Eruh ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Sartık'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.