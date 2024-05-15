Erzin'de Bisikletliler Trafik Kazalarında Anıldı - Son Dakika
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Erzin'de Bisikletliler Trafik Kazalarında Anıldı

Erzin\'de Bisikletliler Trafik Kazalarında Anıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen 'sessiz sürüş' etkinliğiyle trafik kazalarında yaşamını yitiren bisikletliler anıldı. 40 bisikletlinin katıldığı etkinlikte, yaklaşık 25 kilometre pedal çevrildi ve bisikletliler trafik kazalarında yaşanan ölümlere dikkat çekmek amacıyla bisikletleriyle yere yattı. Etkinliğin dünya çapında bisikletli kazalarda yaşamını yitirenler için yapıldığı belirtilirken, İki Gün İki Teker Bisiklet Derneği Başkanı Önder Akyol, sürücülerin trafikte bisikletlilere saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

15.05.2024 21:49
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Hatay'ın Erzin ilçesinde trafik kazalarında yaşamını yitiren bisikletliler, düzenlenen "sessiz sürüş" etkinliğiyle anıldı.

İlçede bir araya gelen 40 bisikletli, yaşanan kazalarda hayatını kaybedenleri anmak ve bisikletlilere yönelik trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 25 kilometre pedal çevirdi.

Tur boyunca "sessiz sürüş" gerçekleştiren katılımcılar, etkinliğin sonunda trafik kazalarında yaşanan ölümlere dikkati çekmek amacıyla bisikletleriyle yere yattı.

İki Gün İki Teker Bisiklet Derneği Başkanı Önder Akyol, etkinliğin dünya çapında bisikletli kazalarda yaşamını yitirenler için aynı anda yapıldığını söyledi.

Sürücülerin trafikte bisikletlilere saygı göstermesi gerektiğini belirten Akyol, "Burada toplanarak trafikte dikkatsizlik sonucu yitip giden canları anmak için bir araya geldik. Bir sonraki biz olmak istemiyoruz. Lütfen trafikte daha dikkatli olalım. Araç sizin olabilir ancak yol hepimizin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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