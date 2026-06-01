Erzin'de Hırsızlık Şüphesi: 2 Tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta bir ikametten hırsızlık yaptıkları öne sürülen M.K. ve M.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
