Erzin'de Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce kimlikleri belirlenen S.Ç, Ç.Ç. ve N.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
