Erzin'de Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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Erzin'de Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı

Erzin\'de Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet S'nin kullandığı 31 PBC 29 plakalı servis minibüsü, Burnaz Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 47 AC 084 çekici plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 14 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzin'de Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzin'de Minibüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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