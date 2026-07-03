Hatay'ın Erzin ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Erzin ilçesinde durdurdu.
Araçta 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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