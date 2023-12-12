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Erzin'de seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Erzin'de seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki bir tankerin lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Erzin\'de seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
12.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:03
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzin- Dörtyol kara yolunda seyir halindeki 33 AJL 844 plakalı tanker lastik kısmından alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzin'de seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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