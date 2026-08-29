Erzin'de Uçurumdan Düşen 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzin'de Uçurumdan Düşen 2 Yaralı

Erzin\'de Uçurumdan Düşen 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.O'nun (43) kullandığı 31 PH 250 plakalı otomobil, Kızlarçayı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki S.O. (59) ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Erzin, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzin'de Uçurumdan Düşen 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:08:38. #7.12#
SON DAKİKA: Erzin'de Uçurumdan Düşen 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement