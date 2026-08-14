Erzin'deki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzin'deki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Erzin\'deki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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24 yaşındaki Mert Aysüt'ün cenazesi Erzin'de toprağa verildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mert Aysüt'ün cenazesi defnedildi.

Erzin ilçesinde, 13 Ağustos'ta tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Aysüt'ün cenazesi Arsuz ilçesine getirildi.

Aysüt için Karaağaç Konarlı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Aysüt'ün cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan Ecem B'nin tedavisinin Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, 13 Ağustos'ta Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkmıştı. Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tırın dorsesine çarpmıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Mert Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetmiş, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralanmıştı. Ahmet Baran Çapar'ın cenazesi İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzin'deki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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