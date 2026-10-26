Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Songur TEKNOFEST 2026'da birinci oldu - Son Dakika
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Songur TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Arda Songur, KÜRE Ansiklopedi için hazırladığı Aydın sınıfı mayın avlama gemileri maddesiyle TEKNOFEST 2026'da Türkiye birincisi oldu. Yaklaşık 1000 aday arasından birinci olan Songur, üniversitesine kupasını kazandırdı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Arda Songur, yerli yapay zeka modellerine güvenilir Türkçe bilgi altyapısı oluşturmayı amaçlayan KÜRE Ansiklopedi için hazırladığı içerikle TEKNOFEST 2026'da düzenlenen Küre Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Arda Songur, yaklaşık 1000 adayın 2 bin maddeyle katıldığı yarışmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli platformlarından Aydın sınıfı mayın avlama gemilerini konu alan çalışmasıyla jüri değerlendirmesinde ilk sırada yer aldı.

Yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesine nitelikli Türkçe bilgi altyapısı sağlamayı hedefleyen KÜRE Ansiklopedi bünyesinde gönüllü yazar olarak görev alan Songur, üniversitesine birincilik kupasını getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Songur, AA muhabirine, internet çağında kontrolsüz bilgi üretiminin ciddi manipülasyon ve tehditler doğurduğunu, bu sorunun aşılmasında KÜRE Ansiklopedi gibi teyitli mecraların hayati bir misyon üstlendiğini söyledi.

Platformun yapısını anlatan Songur, şöyle konuştu:

"KÜRE Ansiklopedi yazarı, yayın tarihi ve akademik kaynakçası şeffaf olan, yanıltıcı içerikten arındırılmış yerli ve milli bir dijital bilgi tabanı olarak tasarlandı. Günümüzde temel sorun bilgiye ulaşmak değil, dolaşımdaki bilginin doğruluğunu teyit edebilmektir. İnternetteki karmaşa ve kirliliği önlemek adına, hazırlanan her madde akademisyenler tarafından içerik niteliği, görsel uyumu, kaynak güvenilirliği ve Türkçenin doğru kullanımı açısından titizlikle denetleniyor."

Yarışma için Türk Deniz Kuvvetlerinin kritik platformlarından biri olan Aydın sınıfı mayın avlama gemilerini kaleme aldığını belirten Songur, çalışmanın savunma yönüne dikkati çekti. Songur, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ın güvenliği için stratejik rol üstlenen Aydın sınıfı mayın avlama gemilerini ele aldım. Bu gemiler, gelişmiş sonar sistemleri sayesinde su altındaki mayınları hassas şekilde tespit edip imha ederek kara sularımızın güvenliğini sağlıyor. Güvenilir kaynaklara dayanan kapsamlı bir araştırmayla bu sistemlerin teknik ve operasyonel detaylarını dijital ansiklopedi maddesi haline getirdim. Yaklaşık 1000 katılımcı ve 2 bin madde arasından birincilik elde ederek üniversiteme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum."

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Songur, kariyer rotasını havacılık ve uzay alanında çizmeyi planladığını belirterek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bundan sonraki süreçte kendimi havacılık ve uzay teknolojilerinde geliştirip TEKNOFEST'in teknik yarışmalarında yer almak ve ülkeme bu alanda faydalı projeler üretmek istiyorum. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak çok güçlü bir genç potansiyelimiz var. Akranlarıma tavsiyem, bilgi kirliliğinin ve karmaşanın içinde kaybolmadan, hedeflerine odaklanarak azim ve kararlılıkla üretmeye devam etmeleridir. Düzenli ve disiplinli çalışıldığı takdirde başarının gelmemesi mümkün değil."

Kaynak: AA
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