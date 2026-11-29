Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının mahallelere göre yeniden konumlandırılmasıyla ambulans ekiplerinin vakalara ulaşma süreleri kısaldı, bazı bölgelerde müdahale süresi yarı yarıya azaldı.

İl genelinde 24 istasyonda 46 ambulans ve 290 personelle hizmet veren Erzincan 112 Acil Sağlık ekipleri, 2026 yılının 10 ayında yaklaşık 37 bin vakaya müdahale etti.

Kent merkezindeki 9 istasyonun konumları yeniden düzenlenerek İzzetpaşa, Demirkent, Akşemsettin ve Cumhuriyet mahallelerinde yeni hizmet noktaları oluşturuldu.

Cezaevi bölgesinde de yeni bir istasyon faaliyete geçirilirken, yapılan düzenlemelerle bazı bölgelerde ambulans ekiplerinin hastalara ulaşma süresi yarı yarıya kısaldı.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, 2025 yılında yaklaşık 44 bin, 2026 yılının 10 ayında ise yaklaşık 37 bin vakaya müdahale edildiğini söyledi.

Kentte bulunan 24 istasyonun 9'unun merkezde, 15'inin ise ilçelerde hizmet verdiğini belirten Tekin, "Vatandaşlarımıza çok daha iyi, nitelikli, hızlı ve etkin bir şekilde acil sağlık hizmeti vermek üzere planlamalarımızı yaptık. 2026 yılı içerisinde yapmış olduğumuz bir değişiklik de il merkezindeki 9 istasyonumuzun mahallelere dağıtılması oldu. Böylece o bölgede çok daha etkin ve hızlı bir iletişim kurmayı amaçladık." dedi.

Tekin, planlamalarla vakalara daha hızlı ulaşım sağladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İl genelinde daha önce yüzde 90'lar civarında olan ilk 10 dakikada vakaya ulaşım oranımızı yüzde 93,7'ye yükseltmiş olduk. Bu haliyle gerek dakika bazında gerek oransal anlamda çok daha hızlı, çok daha etkin bir müdahale şansı yakalamış olduk. Bu anlamda 112'de çalışan 290 personelimize gerçekten canıgönülden teşekkür ediyorum çünkü gece gündüz, kar, kış, yağmur, çamur demeden büyük bir özveri ve büyük bir fedakarlıkla hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz vatandaşımıza olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale noktasında bütün planlamalarımızı yaptık. Birçoğunu da uygulamaya koyduk. Bundan sonraki süreçte inşallah yapacağımız ekstra istasyon planlamalarıyla birlikte bu hizmetimizi çok daha geliştireceğiz."

"Ulaşım sürelerimizi ciddi ölçüde azaltmış bulunmaktayız"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Nida Nur Nergiz ise vatandaşlara en etkin, hızlı ve kaliteli sağlık hizmetini sunmayı öncelediklerini dile getirdi.

Kent merkezindeki istasyonlarda yapılan düzenlemeleri anlatan Nergiz, şöyle konuştu:

"Özellikle Demirkent, Kavakyolu ve Çukurkuyu bölgelerine ulaşım sürelerimizi ciddi ölçüde azaltmış bulunmaktayız. Demirkent bölgesindeki vaka ulaşım süremizi 6 dakikalardan 3 dakikalara düşürdük. Kavakyolu, Çukurkuyu bölgelerinde ise yaklaşık 9 dakikadan 7 dakika 25 saniyeye vaka ulaşım sürelerimizi azalttık. İstasyonlarımızın fiziksel koşullarında yapmış olduğumuz iyileştirmeler ile birlikte istasyon personelimizin moral ve motivasyonunu artırarak daha verimli ve hızlı çalışmasını destekliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve yeniliklerle birlikte vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetini en hızlı ve en etkin şekilde sunmayı hedefliyoruz."