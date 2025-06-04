Erzincan\'da 12 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, FETÖ ve diğer terör olaylarıyla ilgili mart, nisan ve mayıs aylarında 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kent genelinin huzur ve güvenliğini koruma konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının mart, nisan ve mayıs ayı çalışmalarını değerlendirdi.

Üç ayda kişilere karşı işlenen suçlarda 607 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Aydoğdu, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 612 olduğunu, 2025'in mart, nisan ve mayıs aylarında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarına rastlanılmadığını söyledi.

Bu aylarda meydana gelen olayların yüzde 100'ünün aydınlatıldığını dile getiren Aydoğdu, kesinleşmiş hapis cezaları olan 243 firari hükümlünün yakalandığını ve uyuşturucuyla mücadelede kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında 92 şüphelinin gözaltına alındığını anlattı.

Aydoğdu, FETÖ ve diğer terör olaylarıyla ilgili mart, nisan ve mayıs aylarında 12 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere değinen Aydoğdu, "Vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri amacıyla asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında tatili süresince, günlük olarak 151 ekibimiz 1293 personel ve 7 de dron ekibimiz vazife başında olacaktır." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün 1324 personelle Kurban Bayramı tatili süresince 24 saat görevlerinin başında olacağını dile getiren Aydoğdu, "Tarım İl Müdürlüğünün gıda denetimleri aralıksız devam edecektir. İl Müftülüğümüz de Kurban Bayramı'nda şehrimizdeki 3 kesimhanede vatandaşlarımızın kurbanlarını usullerine uygun kesmeleri için rehberlik edecek. 6 din görevlisi burada arkadaşlarımıza eşlik edecektir. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzde 20 personelimiz bayram süresince görev yapacaktır." diye konuştu.

Aydoğdu, Ticaret İl Müdürlüğünün 10 kişilik ekibiyle tatil süresince denetim yapacağını, afet durumlarına karşı itfaiye ekiplerinin hazır bekleyeceğini ve olası telefon, elektrik, su, doğalgaz kesintileri için tedbir alındığını belirterek, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için özellikle uzun yola çıkarken dikkatli olmalı ve yorgun araç kullanılmamalı, belirli aralıklarla mola verilmeli, hız limitlerine mutlaka riayet edilmeli, emniyet kemerimizi mutlaka takmalı, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalıyız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı.