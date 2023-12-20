Erzincan\'da 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da bir araçta Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Akyazı uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurda giren 19 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.O. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.K. tutuklandı, A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.