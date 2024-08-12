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Erzincan'da 28 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak, sahte alkollü içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere benzer ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İ.A ve T.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada 28 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.