Erzincan\'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
3. Ordu Komutanlığı Şehit Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı Konferans Salonu'ndaki anma programında, 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı "Kahraman Şehitler Oratoryosu" ve türküler seslendirdi.
3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, yaptığı konuşmada, ülkenin bulunduğu coğrafyada zorluklarıyla ve başarılarıyla yer almanın maddi manevi bedeli olduğunu söyledi.
Bölücü faaliyetlerine geçmişte olduğu gibi bıkmadan usanmadan devam eden Türk-İslam düşmanlarının bin yıl önceki niyetlerinin bugünküyle aynı olduğunu belirten Tarakcı, şöyle devam etti:
"Tarih boyunca gerçekleri gören, onuruyla bağımsız yaşamanın bedelini kan dökerek bizlere bu emanetleri bırakanları unutmayacağız ve unutturmayacağız. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düşüncesiyle bir an bile tereddüt etmeden canlarını bu kutsal vatan toprakları uğruna emanet eden, armağan eden, milletimizin bekası ve geleceği uğruna can veren aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun. Kalanlarınız Türk milletine ve bizlere emanettir. Kahraman, gözü pek gazilerimiz, sizler bu memleketin yaşayan anıtlarısınız. Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanlarınız hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin hafızasında ve tarihin altın sayfalarında yer alacaktır."
Tarakcı, tuzak ve oyunları görerek boşa çıkarmanın her vatanseverin asli görevi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğin çelikleşmiş bir ifadesi olarak milletinin emrinde, verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç, azim, kararlılıkla hedeflerine devam eden bir yapıya sahiptir. Milli hissiyatımıza tercüman olmuş istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.' İşte milletin ordusunun misyonu budur.
Bugünlerimiz vefa ve minnet duygusunun ön plana çıktığı, vatanını en çok sevenin görevini en iyi yaptığı, başımıza gelenlerin unutulmadığı, ibret almanın zorunlu olduğu ve var olmanın bedelinin ağır olduğu bir coğrafyada, birlik, beraberlik içerisinde tek yürek olabilmenin mutlak güç olduğunu anlamamız gereken günlerdir."
Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gaziler ile karargah içerisinde bulunan askerlere ait yemekhaneye geçen Korgeneral Tarakcı, katılımcılarla iftar yaptı.
Programa 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Müftüsü Muharrem Gül ile şehit ve gazi aileleri ile yakınları, gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcileri katıldı.
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