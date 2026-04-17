Erzincan\'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

17.04.2026 17:40
Erzincan Üzümlü'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz bir durum bildirilmedi.

Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15.40'ta merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Erzincan Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk olmadığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Advertisement
