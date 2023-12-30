Erzincan\'da 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda toplam 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve bin 100 lira adli para cezası olan 4 zanlı yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.