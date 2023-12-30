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Erzincan'da 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da 4 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve bin 100 lira adli para cezası olan 4 zanlı yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzincan\'da 4 Zanlı Tutuklandı
30.12.2023 - 18:37,
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Erzincan'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda toplam 20 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve bin 100 lira adli para cezası olan 4 zanlı yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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