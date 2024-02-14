Erzincan'da 9 İşçi Kayboldu, Aileler Umutla Bekliyor - Son Dakika
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Erzincan'da 9 İşçi Kayboldu, Aileler Umutla Bekliyor

Erzincan\'da 9 İşçi Kayboldu, Aileler Umutla Bekliyor

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçinin yakınları, maden ocağının olduğu bölgeye gelmeye devam ediyor. Kayıp işçilerin aileleri, herhangi bir yetkili ile görüşemediklerini ve çalışmalar hakkında bilgi alamadıklarını belirtiyor. Meteoroloji uyarısının ardından bölgede etkili olan sağanak, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor.

14.02.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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'OLAYDAN SONRA ULASAMADIK'

Erzincan'da altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçinin yakınları, maden ocağının olduğu bölgeye gelmeye devam ediyor. Acılı ailelerinin umutla bekleyişi sürüyor.

Kayıp 9 işçiden biri olan ve madende 8 yıldır çalışan Uğur Yıldız'ın (25) kayınpederi Hüsnü Çılgın, "İki gündür buradayız. Herhangi bir yetkili ile görüşemedik. Çalışmalar hakkında bilgimiz yok. Damadım burada. 24 saattir haber alamadık. Olay olduktan sonra aradık ulaşamadık. Burada sabahladık. Şu anda beklemedeyiz" dedi.

Diğer yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan sağanak sürüyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin yağış nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi.

Hüsnü Ümit AVCI-Serhat Ozan YILDIRIM-Alperen YILDIZ/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da 9 İşçi Kayboldu, Aileler Umutla Bekliyor - Son Dakika
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