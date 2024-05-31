Erzincan\'da aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında gezindi.
Son olarak Camii Şerif Mahallesi'nde sokaklarda yiyecek arayan kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, çevredeki evlerin arasında ilerleyen kurtun daha sonra sokaktan çıkarak uzaklaşması yer aldı.
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