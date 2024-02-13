Erzincan\'da Altın Madeni\'nde Toprak Kayması: İşçilerin Kurtarılması Uzun Sürebilir

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NİSANUR YILDIRIM

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aksu, "Bölgede yaklaşık bin 500 işçi çalışıyor. Erzincan İliç'te siyanürlü toprak çöktü. Siyanürlü sahaya müdahalede özel ve iyi teçhizatların, uzman ekipler tarafından kullanılması gerekiyor. İşçilerin çıkarılmaları siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aksu, Erzincan'a doğru yola çıktıklarını belirtti. Aksu, şunları söyledi:

"9-10 işçinin toprak altında kaldığı iddia ediliyor. Bu sayı 20'ye kadar çıkabilir. Kaç işçinin toprak altında kaldığını tespit etmek çok güç. Bölgede farklı şirket çalışanları var. 500 işçinin Anagold Madencilikte 960 işçinin Anagold Madenciliğin taşeronu olan Çiftay'da çalıştığını tahmin ediyoruz. Bölgede yaklaşık bin 500 işçi çalışıyor. Bunların dışında küçük taşeronlar da var.

"İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDILARSA ÇIKARILMALARI SİYANÜRLÜ SAHA YÜZÜNDEN ÇOK UZUN SÜREBİLİR"

Bundan dolayı işçi arkadaşlarla konuştuğumuzda tam doğru bir tespit yapmak mümkün değil. Erzincan İliç'te siyanürlü toprak çöktü. Siyanürlü sahaya müdahalede özel ve iyi teçhizatların, uzman ekipler tarafından kullanılması gerekiyor. İşçiler göçük altında kaldılarsa çıkarılmaları siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir."