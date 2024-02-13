Erzincan'da Altın Madeninde Toprak Kayması: Hadise Soruşturuluyor - Son Dakika
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Erzincan'da Altın Madeninde Toprak Kayması: Hadise Soruşturuluyor

Erzincan\'da Altın Madeninde Toprak Kayması: Hadise Soruşturuluyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda mahsur kalan madencilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayın bütün boyutlarının soruşturulduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Vatandaşlara, sosyal medya içeriklerine itibar etmemeleri ve resmi kanalları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

13.02.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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'HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULMAKTADIR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Altın Madeninde Toprak Kayması: Hadise Soruşturuluyor - Son Dakika
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