Erzincan'da cemevinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara cemevinde aşure ikram edildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen yaklaşık 7 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Şube Başkanı Sadık Düzgün, konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"İnşallah aşurelerimiz, lokmalarımız ülkemizin barışına katkı sunar." diyen Düzgün, "Birlik olursak hepimiz mutlu oluruz. Aşurelerimizi Sivas'ta ve Başbağlar'da yakılan canlarımız için de verdik. Bir de ordumuzda şehitlerimiz var. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hepimizi başı sağ olsun. Bugünlerimiz birlik ve beraberlik günümüz. Bu beraberliği hep sağlamamız lazım. Şu anda yaklaşık 6-7 bin kişilik aşuremiz var. Akşam 5'e kadar dağıtımımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.