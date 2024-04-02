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Erzincan'da Çiçek Açan Ağaçlar Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Çiçek Açan Ağaçlar Göz Kamaştırıyor

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Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan meyve ağaçları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renk cümbüşü yaşatan ağaçlar, kayısı üretimiyle ünlü Üzümlü ilçesinde özellikle dikkat çekiyor. Erzincan'da her yıl Nisan ayı başlarından itibaren binlerce kayısı ağacı çiçek açarak muhteşem bir manzara sunuyor.

02.04.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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Çiçek açan ağaçların görselliği mest etti

ERZİNCAN - Erzincan'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte meyve ağaçları da çiçeklerini açtı. Çiçek açan meyve ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Erzincan'da ağaçlar rengarenk çiçek açtı. Filizlenen tomurcuklar, ağaç dallarında açan çiçekler renk cümbüşü oluştururken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Hava sıcaklığında yaşanan artışla ağaçlarda açan çiçekler ilde bahar havasını yansıttı. Dallarındaki tomurcukları henüz filizlenmeyen diğer ağaçların da önümüzdeki günlerde çiçek açmasıyla, ilçedeki bahar havasına eşlik etmesi bekleniyor.

"Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor"

Kayısı üretiminde Erzincan'da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ilçesinde ağaçlardaki tomurcukların çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan'da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.

Kartpostal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor.

Erzincan'da her yıl Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Binlerce kayısı ağacının çiçek açması ise muazzam görüntüler ortaya çıkartıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken bunun yaklaşık olarak 380 bini ise Erzincan'da bulunuyor.

Kaynak: İHA

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