Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde Heyelan - Son Dakika
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Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde Heyelan

Erzincan\'da Çöpler Altın Madeni\'nde Heyelan

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tonlarca toprak aşağıya doğru kayarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Madeni işleten şirket ise olayla ilgili açıklama yaparak, çalışanların ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliğinin önemini vurguladı.

13.02.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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HEYELAN KAMERADA

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

ERZURUM'DAN EKİP GÖNDERİLDİ

Bu arada, toprak kaymasının ardından bölgeye ekipler gönderildi. Erzurum'dan da 3 AFAD ekibi, bölgeye sevk edildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Madeni işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den de olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kaynak: DHA

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