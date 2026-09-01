Erzincan'da Diyanet Akademisi Açılış Programı - Son Dakika
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Erzincan'da Diyanet Akademisi Açılış Programı

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Erzincan'da Diyanet Akademisi 5. Dönem aday din görevlileri için mesleki eğitim açılış programı düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, imamların rol model olduğunu vurgulayarak iyiliğin yayılacağına inanç belirtti. 80 aday görevli 8 ay eğitim alacak.

Erzincan'da "Diyanet Akademisi 5. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Programı" düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda, Diyanet Akademisi'nin hayata geçirilmiş en kıymetli projelerden biri olduğunu söyledi.

İmamların rol model olması gerektiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelir geçer, geriye sadece insanların kalbinde bıraktığınız izler kalır ve bu da çok değerlidir. Şuna kesinlikle inanın arkadaşlar, bazen diyoruz ya kötülükler iyiliklerden daha çok yayılıyor. Zinhar yalan. İyilikler kötülüklerden daha hızlı yayılıyor. Bizim buna inanmamız ve iman etmemiz gerekiyor. İnşallah Erzincan'ın bu manevi ikliminden, bu manevi atmosferinden nasibinizi alır, gittiğiniz yerlerde vatanınıza, milletinize, bayrağınıza, imanımıza, dinimize, kültürümüze hayırlı nesiller yetiştirirsiniz. Şunu unutmayalım, bizim başka bir vatanımız, başka bir bayrağımız, başka bir devletimiz yok."

Aydoğdu, dünyada Türkiye'nin lider kabul edildiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet 103 yaşında, ilk kez bu dönemde biz teknoloji ihraç ediyoruz. Teknoloji ihraç eden bir Türkiye, bugün artık oyun kuran bir Türkiye, bugün artık Anadolu gençliğinin merkeze taşındığı bir Türkiye. Türkiye 150 yıllık modernite hayatında, Batılılaşma hayatında hep merkez-çeper kavgası olmuştur. Ne demek çeper? Taşra. Merkez demiştir ki 'Ben özneyim, siz nesnesiniz. Size bir alan çiziyorum, bu alanın dışına çıkamazsınız.' 150 yıllık Batılılaşma hayatımızda Anadolu'dan birkaç gencimiz merkeze gelmiştir. Anadolu çocuklarının topyekun merkeze taşınması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Allah ondan bin kez razı olsun. Bunu çok samimi söylüyorum. Bunu araştırabilirsiniz, benim bu söylediğim siyasi bir analiz değil, bilimsel bir veridir. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dini İhtisas Merkezi'nde 80 aday din görevlisi, 8 ay eğitim görecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem de katıldı.

Kaynak: AA

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