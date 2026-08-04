Erzincan'da Feci Kaza: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Feci Kaza: 2 Ağır Yaralı

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Erzincan'da SUV tipi araçla beton mikserinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da SUV tipi araçla beton mikserinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

T.G. yönetimindeki 24 EL 613 plakalı beton mikseri ile Y.S. (40) idaresindeki B EG 2429 plakalı SUV tipi araç, Necip Fazıl 10. Caddesi ile Şehit Polis Orhan Dilekçi Sokak'ın kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi aracın sürücüsü Y.S. ile Ö.S. (16) ve E.S. (8) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Y.S., itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Y.S. ile E.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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