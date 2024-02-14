Erzincan\'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı iddiası doğru değil

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan " Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."