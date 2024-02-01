Erzincan\'da Yamaç Paraşütü Pilotu Gökyüzünde Yöresel Ürünlerle Kahvaltı Yaptı

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile arkadaşı, paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı.
Vali Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.
Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.
Kaval, birçok lezzeti gökyüzüne taşıdığını söyledi.
Uzun kayak pistleri bulunan Ergan Dağı'nda göl ve Erzincan manzarasına karşı uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Kaval, şöyle konuştu:
" Dünya'da yapılmamış birçok projeyi ve lezzeti gökyüzüne taşıdım. Bunların arasında yatak odası uçurdum, oturma odası uçurdum, Adana'nın lezzetlerini gökyüzünde uçurdum. Gökyüzünde mangalda Adana yaptım. Bu sefer de Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun daveti ile Erzincan'a geldim. Erzincan Ergan Dağı'nda Türkiye'nin en uzun kayak pistinde bir proje geliştirdim. Yine daha önce yapmadığım ve yapılmayan bir projeye imza attım. Erzincan'ın kendine has yöresel ürünleri gökyüzüne taşıdım ve gökyüzünde kahvaltı yaptım."
Yaklaşık yarım saat süren çok keyifli bir uçuş yaptıklarını anlatan Kaval, "Yerel bir yamaç paraşütü pilotunu yanıma aldım. Uçuş sırasında yaklaşık 2-3 bin metrelere kadar çıktık. Arkadaşım ile gökyüzünde kahvaltımızı yaptık. Bakır semaverde çayımızı da demledik. Kahvaltı sonrası yamaç paraşütü ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne inişimizi gerçekleştirdik. Sırada başka projelerim daha var. Ben herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne bekliyorum." dedi.
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