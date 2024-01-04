 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Erzincan\'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı
04.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:20
Abone Ol

Erzincan'da gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu M.S'nin kullandığı tırı Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı polis uygulama noktasında durdurdu.

Gümrük mühürlü tırın dorsesinde ekiplerce yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 49 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü M.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Erzincan, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement