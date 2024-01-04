Erzincan\'da gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu M.S'nin kullandığı tırı Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı polis uygulama noktasında durdurdu.

Gümrük mühürlü tırın dorsesinde ekiplerce yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 49 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü M.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.