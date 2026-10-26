Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

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Erzincan\'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
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Erzincan'da aynı yönde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı ve otomobil devrildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.V. idaresindeki 34 KCF 534 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden A.U. yönetimindeki 24 AAG 459 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 KCF 534 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.V, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
ErzincanGüncelSon Dakika

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