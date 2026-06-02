Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Hükümlüler ve Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?