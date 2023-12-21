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Erzincan'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2023 - 10:49,
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ERZİNCAN'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.(DHA)

Erzincan\'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erzincan'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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