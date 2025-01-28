Erzincan'da İmam Hatip Teoman Kayalar, Gençlere Ney Kursu Veriyor - Son Dakika
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Erzincan'da İmam Hatip Teoman Kayalar, Gençlere Ney Kursu Veriyor

Erzincan\'da İmam Hatip Teoman Kayalar, Gençlere Ney Kursu Veriyor

Erzincan'da 22 yıldır imam hatip olarak görev yapan Teoman Kayalar, kendi yaptığı neyleri gençlere hediye ederek kurslar düzenliyor. Müzik enstrümanları yapımı ve eğitimi ile gençlere müzik aşkını aşılıyor.

28.01.2025 10:00  Güncelleme: 10:02
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ERZİNCAN'da 22 yıldır imam hatip olan Teoman Kayalar (41), görev yaptığı İl Müftülük binasında oluşturduğu atölyede ürettiği neylerle gençlere kurs veriyor. Evli ve 2 çocuk babası Kayalar, ürettiği neyleri de öğrencilerine hediye ediyor.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde 22 yıldır imam hatip olarak göreve başlayan Teoman Kayalar, 3 yıl önce müftülük bünyesinde kurulan atölyede Hatay ve Adana gibi illerde sazlıklarda yetişen kamışları getirterek ney yapmaya başladı. Rebab, kanun, erbane, kudüm gibi müzik aletleri de yapan Kayalar, ney üretimine ağırlık veriyor. 2000 yılından beri ney çalan Kayalar, atölyede ürettiği müzik aletleriyle gençlere kurs düzenleyip, enstrümanları da hediye ediyor. 20 öğrenciye haftanın belirli günlerinde ney öğreten Kayalar, isteyenlere de ses ve enstrüman eğitimleri veriyor.

Ney yapmayı 15 yıl önce öğrendiğini belirten Teoman Kayalar, "Erzincan Müftülüğümüz bünyesinde hem gelen vatandaşlarımıza musiki ile alakalı ses eğitimleri hem enstrüman eğitimleri vermekteyiz. Sıfırdan kendi imalatımız olan enstrümanları da öğrencilerimize takdim ediyoruz. Atölyede rebap, kanun, erbane, kudüm gibi enstrümanları da yapıyoruz. 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerde sanat atölyeleri kurulması için gönderdiği yazı sonrası biz de bir atölye oluşturduk. 2000 yılından beri bu musikiyle uğraştığımız için Erzincan Müftülüğü bünyesinde atölyemizi açtık. Kullandığımız enstrümanları atölyede kendimiz imal ediyoruz. Aynı zaman da müftülüğümüz bünyesinde ney, ud, rebap, kanun, ritim dersleri düzenliyoruz. 20 öğrencim var. Sayı gittikçe çoğalıyor. Gelen gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki enstrüman yapımı meşakkatli bir iş. Yaparken ne kadar zorlansak da keyif alıyoruz tabii ki. Eserlerin kendi enstrümanlarla icra edilmesi daha keyifli bir şey" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da İmam Hatip Teoman Kayalar, Gençlere Ney Kursu Veriyor - Son Dakika

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