Erzincan\'da Kar Temizliği Başladı
27.02.2026 10:40
Belediye ekipleri, kar yağışının ardından sokaklarda temizlik ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

ERZİNCAN'da kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar temizliği başlattı. Ekipler, cadde, sokak ve kavşaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı, temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler, özellikle buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde önlem alarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler, yolların açık tutulması için koordineli şekilde görev yapıyor.

Kaynak: DHA

Erzincan

