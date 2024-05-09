Erzincan'da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Erzincan'da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor. Şelale, Munzur Dağları'ndan gelen sular ile besleniyor ve az sayıda ziyaretçi tarafından görülebiliyor. Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan şelale, muhteşem bir doğaya sahip. Konarlı Şelalesi'nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor. Doğaseverleri bekleyen bu güzellik, herkesin görmesi gereken bir yer olarak öneriliyor.

09.05.2024 19:16
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Erzincan'da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları'ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri'ne kavuşuyor.

Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan ve Erzincan'ın merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan şelale muhteşem bir doğaya sahip. Konarlı Şelalesi'nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi'ne dökülüyor.

Pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri bekliyor.

Şelalenin ziyaretçilerinden Mühendis Selahattin Ayan, Erzincan kent merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki şelalenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade etti. Konarlı Şelalesi'nin Erzincan'ın bakir bölgelerinden birisi olduğunun altını çizen Ayan; "Kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi'ne dökülüyor. Başta Erzincan'da yaşayanlar olmak özre herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer, herkesi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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